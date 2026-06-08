Straßburg (ots) -
Heute eröffnet das SERIENCAMP Festival (9. bis 11. Juni). Dieses Jahr unterstützt ARTE das größte Serienfestival Deutschlands als Premiumpartner. Die Conference vom SERIENCAMP zählt zum führenden Branchentreff im Bereich Serien. Im Rahmen des WORK IN PROGRESS stellt ARTE seine aktuellen Serienproduktionen vor.
Alexandre Piel (stv. Leiter Fiction, ARTE France) und Uta Cappel (Redakteurin, ARTE) präsentieren NEXT FROM ARTE am Dienstag 9. Juni 2026 (ab 15.40 Uhr)
https://www.seriencamp.tv/conference/termine/work-in-progress-next-from-1/
Beim Festival ist ARTE mit drei koproduzierten Serien vertreten.
Weltpremiere
Dienstag, 9. Juni, um 18.15 Uhr
WESTENDGIRL
Von Richard Kropf
Regie: Pola Beck (Co-Creator), Stephan Schaller
Mit: Helena Zengel, Lucas Gregorowicz, Luise Heyer
Deutschland 2026, 6x45
WDR/ARTE, Flare Film, BETA Film
https://www.seriencamp.tv/serien/westend-girl
Deutschlandpremiere
Dienstag, 9. Juni, um 19.00 Uhr
EDLORADO
Serie von Tarek Haoudy, Nacim Methar und Pauline Guéna
Regie: Louis Farge
Mit: Jérémie Renier, Karim Leklou, Marie Colomb, Laurent Capelluto, Clémentine Fargeas,David Marsais,George Siatidis,
Karim Barras, Stéphane Guillon, and the participation of Patrick Chesnais
Frankreich/Belgien 2025, 6x52')
ARTE France & TOP-The Originals Productions, Beside Productions
https://www.seriencamp.tv/serien/eldorado/
Im Herbst auf arte.tv und auf ARTE
Deutschlandpremiere
Donnerstag, 11. Juni, um 20.45 Uhr
HAPPINESS 2
Serie von Pouria Takavar und Yashar Alishenas
Regie: Pouria Takavar
Drehbuch: Louise Silverio, Sonia Emamzadeh, Timothée Prudhomme, Yasmine Fattahi, Yashar Alishenas et Pouria Takavar Mit Ghazal Shojaei, Yasmine Fattahi, Steve Mege, Manon Beutler u.v.
Frankreich, 2026, 9 x 7' à 11'
ARTE France, La Onda Productions
https://www.seriencamp.tv/serien/happiness-staffel-2/
Ab 29. Juni auf arte.tv zum Streamen
Pressekontakt:
Lucia Göhner
Referentin für Presse und PR
lucia.goehner@arte.tv
+33 3 90 14 21 57
Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6290060
Heute eröffnet das SERIENCAMP Festival (9. bis 11. Juni). Dieses Jahr unterstützt ARTE das größte Serienfestival Deutschlands als Premiumpartner. Die Conference vom SERIENCAMP zählt zum führenden Branchentreff im Bereich Serien. Im Rahmen des WORK IN PROGRESS stellt ARTE seine aktuellen Serienproduktionen vor.
Alexandre Piel (stv. Leiter Fiction, ARTE France) und Uta Cappel (Redakteurin, ARTE) präsentieren NEXT FROM ARTE am Dienstag 9. Juni 2026 (ab 15.40 Uhr)
https://www.seriencamp.tv/conference/termine/work-in-progress-next-from-1/
Beim Festival ist ARTE mit drei koproduzierten Serien vertreten.
Weltpremiere
Dienstag, 9. Juni, um 18.15 Uhr
WESTENDGIRL
Von Richard Kropf
Regie: Pola Beck (Co-Creator), Stephan Schaller
Mit: Helena Zengel, Lucas Gregorowicz, Luise Heyer
Deutschland 2026, 6x45
WDR/ARTE, Flare Film, BETA Film
https://www.seriencamp.tv/serien/westend-girl
Deutschlandpremiere
Dienstag, 9. Juni, um 19.00 Uhr
EDLORADO
Serie von Tarek Haoudy, Nacim Methar und Pauline Guéna
Regie: Louis Farge
Mit: Jérémie Renier, Karim Leklou, Marie Colomb, Laurent Capelluto, Clémentine Fargeas,David Marsais,George Siatidis,
Karim Barras, Stéphane Guillon, and the participation of Patrick Chesnais
Frankreich/Belgien 2025, 6x52')
ARTE France & TOP-The Originals Productions, Beside Productions
https://www.seriencamp.tv/serien/eldorado/
Im Herbst auf arte.tv und auf ARTE
Deutschlandpremiere
Donnerstag, 11. Juni, um 20.45 Uhr
HAPPINESS 2
Serie von Pouria Takavar und Yashar Alishenas
Regie: Pouria Takavar
Drehbuch: Louise Silverio, Sonia Emamzadeh, Timothée Prudhomme, Yasmine Fattahi, Yashar Alishenas et Pouria Takavar Mit Ghazal Shojaei, Yasmine Fattahi, Steve Mege, Manon Beutler u.v.
Frankreich, 2026, 9 x 7' à 11'
ARTE France, La Onda Productions
https://www.seriencamp.tv/serien/happiness-staffel-2/
Ab 29. Juni auf arte.tv zum Streamen
Pressekontakt:
Lucia Göhner
Referentin für Presse und PR
lucia.goehner@arte.tv
+33 3 90 14 21 57
Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6290060
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