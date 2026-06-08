Mainz (ots) -
Woche 24/26
Dienstag, 09.06.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:
21.10 Dear England (2)
Großbritannien 2026
Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026
Free-TV-Premiere
22.10 Dear England (3)
Großbritannien 2026
Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026
Free-TV-Premiere
23.05 Dear England (4)
Großbritannien 2026
Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026
Free-TV-Premiere
0.05 neoriginal
Doppelhaushälfte
Invasion
Comedyserie
(vom 23.5.2023)
Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027
0.35 neoriginal
Doppelhaushälfte
Meta
Comedyserie
(vom 23.5.2023)
Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027
1.10 Inspector Barnaby
Fluch über Winyard
Nach Motiven von Caroline Graham (weitere Angaben s. 8.6.2026)
(vom 6.8.2017)
2.45 Death in Paradise
Musik im Blut
(vom 3.5.2024)
Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026
3.35 Death in Paradise
Die letzte Botschaft - 1
(vom 21.11.2025)
Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026
4.20 Death in Paradise
Die letzte Botschaft - 2
(vom 21.11.2025) Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026
5.05 Death in Paradise
Die Erpressung
(vom 28.11.2025)
Im Streaming: 10. Juni 2025, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2025
(Der Spielfilm "Und täglich grüßt das Murmeltier" entfällt).
Mittwoch, 10.06.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:
23.50 Der Blob
(The Blob)
USA 1988 (weitere Angaben s. 1.7.2026)
Im Streaming: 10. Juni 2026, 1.20 Uhr bis 17. Juni 2026
1.15 Die glorreichen 10
Die größten Loser der Geschichte
(vom 10.1.2015)
2.00 Sketch History
Neues von gestern
(vom 8.6.2017)
2.25 "heute-show"-Online Clip
Kampf gegen den Fachkräftemangel
Larissa als Verwaltungsfachkraft
(vom 13.8.2023)
(Der Spielfilm "Salt" wird auf 1.7.2026, 23.10 Uhr verschoben)
Woche 27/26
Mittwoch, 01.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
23.10 Salt
USA 2010 (weitere Angaben s. 10.6.2026) Im Streaming: 1. Juli 2026, 0.45 Uhr bis 8. Juli 2026
(Der Spielfilm "Der Blob" wird auf 10.6.2026, 23.50 Uhr verschoben).
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6290079
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Großbritannien 2026
Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026
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Großbritannien 2026
Im Streaming: 9. Juni 2026, 20.15 Uhr bis 9. Juli 2026
Free-TV-Premiere
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Doppelhaushälfte
Invasion
Comedyserie
(vom 23.5.2023)
Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027
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Doppelhaushälfte
Meta
Comedyserie
(vom 23.5.2023)
Im Streaming: 26. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 26. Mai 2027
1.10 Inspector Barnaby
Fluch über Winyard
Nach Motiven von Caroline Graham (weitere Angaben s. 8.6.2026)
(vom 6.8.2017)
2.45 Death in Paradise
Musik im Blut
(vom 3.5.2024)
Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026
3.35 Death in Paradise
Die letzte Botschaft - 1
(vom 21.11.2025)
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4.20 Death in Paradise
Die letzte Botschaft - 2
(vom 21.11.2025) Im Streaming: 10. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026
5.05 Death in Paradise
Die Erpressung
(vom 28.11.2025)
Im Streaming: 10. Juni 2025, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2025
(Der Spielfilm "Und täglich grüßt das Murmeltier" entfällt).
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23.50 Der Blob
(The Blob)
USA 1988 (weitere Angaben s. 1.7.2026)
Im Streaming: 10. Juni 2026, 1.20 Uhr bis 17. Juni 2026
1.15 Die glorreichen 10
Die größten Loser der Geschichte
(vom 10.1.2015)
2.00 Sketch History
Neues von gestern
(vom 8.6.2017)
2.25 "heute-show"-Online Clip
Kampf gegen den Fachkräftemangel
Larissa als Verwaltungsfachkraft
(vom 13.8.2023)
(Der Spielfilm "Salt" wird auf 1.7.2026, 23.10 Uhr verschoben)
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23.10 Salt
USA 2010 (weitere Angaben s. 10.6.2026) Im Streaming: 1. Juli 2026, 0.45 Uhr bis 8. Juli 2026
(Der Spielfilm "Der Blob" wird auf 10.6.2026, 23.50 Uhr verschoben).
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