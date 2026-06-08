Microsoft hat still und heimlich einen Blogbeitrag entfernt, in dem es hieß, dass der Windows Defender ausreichenden Sicherheitsschutz biete. Doch es gibt auch Lob für das Tool. Microsoft Defender ist die Sicherheits- und Virenschutz-Software von Microsoft, die standardmäßig in Windows integriert ist und eure Geräte in Echtzeit vor Bedrohungen wie Viren, Spyware, Schadsoftware (Malware) und Phishing-Angriffen schützen soll. Doch reicht die Software ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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