Nach Whatsapp Plus und privaten Chats mit Meta AI bekommt der Messenger auf dem iPhone das nächste neue Feature. Endlich lassen sich zwei Accounts zeitgleich nutzen. Android-Nutzer:innen können bereits seit Ende 2023 mehrere Whatsapp-Accounts auf einem Gerät verwalten. Auf dem iPhone fehlte die Funktion bislang. Wer private und berufliche Chats trennen wollte, musste deshalb auf Workarounds setzen. Häufig kam dafür die Kombination aus Whatsapp und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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