ASCORE hat das Scoring für private Haftpflichtversicherungen überarbeitet. Im Vergleich zum Vorjahr können mehr Tarife die Bestnote erhalten. Auch in den Bereichen Diensthaftpflicht und private Cyberversicherung hat das Analysehaus seine Scorings erneuert. Eine private Haftpflichtversicherung gilt als Basisabsicherung für jeden Haushalt. Sie schützt vor schwerwiegenden finanziellen Folgen, wenn ein Missgeschick passiert, bei dem Dritte involviert sind, etwa im Alltag, beim Sport oder im sozialen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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