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OHB SE beruft Dr. Luis Alejandro Orellano zum Chief Operating Officer in den Vorstand, um die operative Skalierung angesichts der steigenden Nachfrage auf dem europ. Raumfahrtmarkt voranzutreiben



08.06.2026 / 13:30 CET/CEST

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OHB SE beruft Dr. Luis Alejandro Orellano zum Chief Operating Officer in den Vorstand, um die operative Skalierung angesichts der steigenden Nachfrage auf dem europ. Raumfahrtmarkt voranzutreiben



OHB erweitert den Gruppen-Vorstand um einen Chief Operating Officer: Dr. Luis Alejandro Orellano wird ab dem 1. Juli 2026 das operative Geschäft des Unternehmens steuern. Der erfahrene Manager kommt in einer Phase, in der OHB über einen Rekordauftragsbestand verfügt und vor einer einmaligen Marktchance steht, die durch den Ausbau der europäischen Raumfahrtkapazitäten getrieben wird. Vor diesem Hintergrund legt das Unternehmen noch größeren Wert darauf, die Führung und Umsetzung komplexer Großprojekte mit der operativen Skalierung der industriellen Wertschöpfung und dem Ausbau konzernübergreifender technischer Synergien zu verbinden.



"Dr. Orellano ist ein großer Gewinn für unser Management-Team. Die Wachstumsphase, in der wir uns befinden, zeigt uns, dass wir gerade bei Skalierung und Industrialisierung viel von anderen Branchen lernen können. Dr. Orellano wird uns mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen sehr bereichern und es freut mich, dass wir ihn für die Steuerung des operativen Geschäfts gewinnen konnten", erklärt der Vorstandsvorsitzende Marco Fuchs.



Der Aufsichtsratsvorsitzende, Robert Wethmar, ergänzt: "OHB hat sich in den vergangenen Jahren extrem schnell weiterentwickelt und der Wachstumskurs geht stetig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Berufung eines erfahrenen Chief Operating Officers diesen Kurs stärken und zugleich beschleunigen und das Unternehmen dadurch zudem weiter zukunftsfest aufstellen."



Im Laufe seiner Karriere hat Dr. Orellano eine starke Erfolgsbilanz beim Aufbau hochkomplexer, technologiegetriebener Organisationen, bei der Verbesserung der industriellen Leistungsfähigkeit und bei der Etablierung von Betriebsmodellen vorzuweisen, die nachhaltiges Wachstum in systemrelevanten Branchen unterstützen. Als COO bei thyssenkrupp Marine Systems war er für die Wertschöpfung in den komplexen, langjährigen U-Boot- und Fregattenprogrammen verantwortlich und modernisierte gleichzeitig die Werften industriell - mit messbaren Auswirkungen auf Produktionszeit, Kosten und Qualität. Anschließend führte er als Executive Vice President den Geschäftsbereich Technology Systems bei Rohde & Schwarz zurück auf einen nachhaltigen Wachstumskurs, steigerte den Umsatz innerhalb von drei Jahren deutlich und erzielte ein profitables Ergebnis, während er ein neues Betriebsmodell etablierte, das auch komplexe Großprojekte abdeckt.



Davor war er über 17 Jahre bei DaimlerChrysler und Bombardier in technischen und operativen Führungsrollen tätig und wurde dort als "Principal Specialist" ausgezeichnet - die höchste konzerninterne Anerkennung für technische Führung.



"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, das Unternehmen, die Menschen und die Projekte kennenzulernen. Für mich ist dieser Schritt in vielerlei Hinsicht ein Heimkommen: Als Luft- und Raumfahrtingenieur kehre ich zu meinen fachlichen Wurzeln zurück - und gleichzeitig wieder in ein Umfeld, das vom Systemgeschäft geprägt ist. Beides reizt mich sehr, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem OHB-Team die nächsten Entwicklungsschritte zu gestalten", sagt Orellano.



Dr. Orellano ist promovierter Luft- und Raumfahrtingenieur. Er hat sein Diplom an der Technischen Universität München erworben und an der Universität der Bundeswehr München im Bereich der Strömungstechnik promoviert.







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