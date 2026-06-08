Die Börse hat zwei neue Zahlen, auf die sie beim SpaceX-IPO schaut. Einerseits sind es die 920 Millionen Dollar, die Google künftig monatlich als Gegenleistung für Rechenleistung an Musks Raumfahrtunternehmen zahlt. Andererseits ist der Free Float zum Börsendebüt mit rund vier Prozent überraschend niedrig.• SpaceX hat einen Deal mit Google geschlossen, der 920 Millionen Dollar monatlich bringt.• Der Free Float zum IPO beträgt nur 4,2 Prozent.• SpaceX peilt einen adressierbaren Markt von 28,5 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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