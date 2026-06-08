Im April 2026 erklärte Alphabet-CEO Sundar Pichai, dass bei Google 75 Prozent des Codes KI-generiert seien. Auf der Google I/O stellte der Konzern eine neue KI-Funktion nach der anderen vor. Intern kommt die KI-Rallye laut einem Medienbericht aber gar nicht gut an. Google hat sich offenbar ganz der KI verschrieben. Auf der Entwickler:innenkonferenz Google I/O Ende Mai 2026 hat der Suchmaschinenkonzern einmal mehr jede Menge neuer KI-Funktionen vorgestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n