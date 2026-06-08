Paris (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnungen der letzten Woche auf eine baldige Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens haben sich nicht erfüllt, so Michael Nizard, Head of Multi-Asset & Overlay bei Edmond de Rothschild Asset Management.Washingtons Forderung nach einer festen Zusage des Iran, auf Atomwaffen zu verzichten, habe in Verbindung mit der Verschärfung des Konflikts im Libanon zu neuen Spannungen und iranischen Angriffen geführt. Zwischen dem Libanon und Israel sei zwar eine Waffenstillstandsvereinbarung geschlossen worden, doch werde diese von der Hisbollah abgelehnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de