Bochum (www.fondscheck.de) - Die GLS Investment Management GmbH hat ihren Wirkbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Bericht zeigt, wie die GLS Investments sozialen und ökologischen Wandel fördert - und welche Wirkung sie im vergangenen Jahr erzielt hat. Grundlage dafür sind fünf zentrale Wirkhebel: Kapital bereitstellen, Unternehmensdialoge führen, Spenden, Signale setzen und Angebote konsequent nach strengen Kriterien gestalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de