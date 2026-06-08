Cupra-Chef Markus Haupt hat bestätigt, dass er ein vergangenen September auf der IAA in München vorgestelltes Showcar namens Tidaya in den nächsten Jahren auf den Markt bringen will. Damals als Crossover mit einem Range Extender vorgestellt, ist aber noch nicht ganz klar, ob das Serienmodell nicht vielleicht doch vollelektrisch wird. Der Tindaya - benannt nach einem Vulkanberg auf Fuerteventura - wäre dabei oberhalb des vollelektrischen Cupra Tavascan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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