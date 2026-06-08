Kurz nach dem Produktionsstart des VW ID. Polo und Cupra Raval in Martorell läuft nun auch der Skoda Epiq in Spanien vom Band. Die Serienfertigung des neuen vollelektrischen Einstiegsmodells der tschechischen Marke erfolgt allerdings nicht bei Seat/Cupra nahe Barcelona, sondern im Volkswagen-Werk Navarra bei Pamplona. Das Volkswagen-Werk Navarra am Stadtrand von Pamplona zählt zu den wichtigsten Produktionsstandorten des Konzerns. Seit der Eingliederung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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