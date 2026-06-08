Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH



08.06.2026 / 14:12 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to LAIQON AG Company Name: LAIQON AG ISIN: DE000A12UP29 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 08.06.2026 Target price: €8.70 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 10.50 to EUR 8.70.



Abstract:

LAIQON AG published its first-ever Q1/26 KPI disclosure alongside the FY 2025 annual report, providing a comprehensive operational update. Q1 revenues of €10.6m (+63% YoY) and EBITDA of €-1.2m (Q1/25: €-2.8m) confirm the positive directional trend, and are consistent with the company's own guidance for a H2-weighted year, though the magnitude of the required acceleration is substantial. That said, annualised run-rates remain well below full-year targets (€53-58m revenues; €4.5-7.5m EBITDA), implying a significant H2 ramp and continued execution risk. The FY 2025 results came in below expectations, even if adjusted for ~€2.5m of one-off charges related to the MainFirst transaction and restructuring measures linked to the cost-cutting programme. However, on a pro-forma adjusted basis, FY EBITDA reached €3.2m, confirming the underlying earnings trajectory is stronger than reported figures suggest. The recently launched three-pronged financing package is advancing: (1) the capital increase 'BarKE' (€6.6m) is closed; (2) the new bond 2026/31 has a guaranteed floor of €9.2m, with the placement initially scheduled to close on 15 May but still ongoing; and (3) the debt swap 'SachKE' was completed on 28 May 2026, with €13.4m of debt converted, €10.7m into equity (1.7m new shares at €6.25, including ~€3.3m from CEO Plate's family office) and €2.7m into new bond notes. Additionally, €8.5m of earn-out obligations have been deferred to May/June 2027 via creditor agreements. The package came at the cost of meaningful dilution of ~3.3m new shares. We have updated our estimates and lower our price target to €8.70 (previously: €10.50). We maintain our Buy rating, supported by improving underlying profitability, scaling of the LAIC platform and increased funding visibility, though delivery of the required H2 acceleration remains the key determinant of 2026 performance.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 10,50 auf EUR 8,70.



Zusammenfassung:

Die LAIQON AG hat neben dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 erstmals KPIs für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und damit ein umfassendes operatives Update gegeben. Der Umsatz im ersten Quartal von €10,6 Mio. (+63% ggü. Vorjahr) sowie ein EBITDA von €-1,2 Mio. (Q1/25: €-2,8 Mio.) bestätigen den positiven Trend und stehen im Einklang mit der Unternehmensguidance für ein deutlich H2-gewichtetes Geschäftsjahr, wenngleich das Ausmaß der hierfür erforderlichen Beschleunigung erheblich ist. Auf annualisierter Basis liegen die aktuellen Run-Rates jedoch weiterhin deutlich unter den Gesamtjahreszielen von €53-58 Mio. Umsatz und €4,5-7,5 Mio. EBITDA, was auf einen erheblichen Aufschwung im zweiten Halbjahr und anhaltende Umsetzungsrisiken hindeutet. Die Ergebnisse für 2025 lagen unter unseren Erwartungen, selbst wenn man die rund €2,5 Mio. an Einmaleffekten im Zusammenhang mit der MainFirst-Transaktion sowie Restrukturierungsaufwendungen aus dem laufenden Kostensenkungsprogramm berücksichtigt. Auf bereinigter Pro-forma-Basis erreichte das EBITDA 2025 jedoch €3,2 Mio. und bestätigt damit, dass die zugrunde liegende Ertragsentwicklung stärker ist, als es die ausgewiesenen Zahlen vermuten lassen. Das kürzlich gestartete dreiteilige Finanzierungspaket schreitet planmäßig voran: (1) die Barkapitalerhöhung (BarKE) über €6,6 Mio. wurde erfolgreich abgeschlossen; (2) die neue Anleihe 2026/31 verfügt über ein garantiertes Mindestvolumen von €9,2 Mio., wobei die ursprünglich für den 15. Mai geplante Platzierung weiterhin läuft; und (3) der Schuldenswap (SachKE) wurde am 28. Mai 2026 abgeschlossen, wobei Verbindlichkeiten in Höhe von €13,4 Mio. umgewandelt wurden. Davon entfielen €10,7 Mio. auf Eigenkapital (1,7 Mio. neue Aktien zu €6,25 je Aktie, einschließlich rund €3,3 Mio. aus dem Family Office von CEO Achim Plate) sowie €2,7 Mio. auf neue Anleiheschuldverschreibungen. Darüber hinaus wurden Earn-out-Verpflichtungen in Höhe von €8,5 Mio. durch Vereinbarungen mit Gläubigern auf Mai/Juni 2027 gestundet. Das Finanzierungspaket ging allerdings mit einer spürbaren Verwässerung durch die Ausgabe von rund 3,3 Mio. neuen Aktien einher. Wir haben unsere Schätzungen angepasst und senken unser Kursziel auf €8,70 (zuvor: €10,50). Unsere Kaufempfehlung bestätigen wir unverändert. Unterstützt wird diese Einschätzung durch die verbesserte zugrunde liegende Profitabilität, die Skalierung der LAIC-Plattform sowie die erhöhte Visibilität hinsichtlich der Finanzierung. Der entscheidende Faktor für die Geschäftsentwicklung 2026 bleibt jedoch die erfolgreiche Umsetzung der erforderlichen Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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Herr Gaurav Tiwari

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