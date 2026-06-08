© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Explodierende Energiepreise und steigende Anleiherenditen setzen den Edelmetallmarkt unter Druck. Besonders dünn ist das Eis jetzt für Silber geworden. Edelmetall nach Blow-Off-Top nicht mehr gefragt Seit dem Blow-Off-Top im Januar gab es für die Anlegerinnen und Anlegern von Edelmetallen nichts mehr zu holen - zumindest nicht auf der Long-Seite. Trotz einiger Zwischenanstiege befinden sich Gold und Silber seither in den Abwärtsbewegungen. Hierfür ist neben einer veränderten Marktstruktur und der Fokussierung von Investoren auf den Technologie- und Halbleiterbereich auch der Iran-Krieg verantwortlich. Die explodierenden Energiekosten sorgen für steigende Inflations- und Zinserwartungen. Für …
Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002747026,XD0002746952,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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