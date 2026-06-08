Nord- oder Ostsee, Insel oder Festland, Haus oder Wohnung: Wie unterschiedlich die Kaufpreise je nach Ort und Objektart ausfallen, zeigt eine Auswertung von ImmoScout24. Während Sylt bei Häusern Rekordpreise aufweist, liegt bei Wohnungen eine andere Insel vorne. Wer sich ein Wohneigentum am Meer zulegen möchte, muss je nach Standort und Objekt unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Je nach Ort und Objektart liegen die Angebotspreise weit auseinander. So ist Sylt das teuerste Pflaster für Häuser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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