Die Lufthansa Aktie rückt in den Fokus. Das bestehende Europe Japan Joint Venture mit All Nippon Airways wird ab Herbst um ITA Airways erweitert. Damit soll das Angebot zwischen Europa und Japan breiter werden und die Zusammenarbeit im internationalen Flugverkehr gestärkt werden.Lufthansa erweitert Japan Kooperation Lufthansa baut ihre Partnerschaft auf der wichtigen Strecke zwischen Europa und Japan aus. Ab Herbst soll ITA Airways in das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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