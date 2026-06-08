Die konjunkturelle Lage in den großen Volkswirtschaften ist noch relativ solide. Gleichzeitig verändern geopolitische Spannungen, höhere Zinsen und strukturelle Engpässe die Kapitalmärkte - eine einfache Fortsetzung der breiten Aktienrallye ist daher unwahrscheinlich. "Die potenziellen Gewinner muss man nun genauer suchen", so Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Chancen entstehen vor allem dort, wo Energie, Rohstoffe, KI-Infrastruktur und regionale Verlagerungen aufeinandertreffen. Die Aktienmärkte in den USA und Europa bleiben fundamental gestützt. In den USA sorgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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