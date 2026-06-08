Warum medizinische Cannabis-Unternehmen seit 2024 für Anleger immer interessanter werden - und was die Branche von anderen unterscheidet.

Medizinisches Cannabis unterliegt strengen Regulatorien. Der Markt hat deshalb hohe Einstiegshürden.

Wer heute über Geldanlagen nachdenkt, sieht sich mit einem breiten, fast unüberschaubaren Angebot an Investitionsmöglichkeiten konfrontiert. Welche Angebote sind seriös? Welche sind profitabel? Welche Branchen versprechen auch in der aktuellen Wirtschaftslage weiterhin Wachstum? Eine Branche, die seit 2024 stark gewachsen ist, ist Cannabis als Medizin. Unternehmen, die Cannabis-Produkte zu medizinischen Zwecken herstellen, können daher für Anleger eine attraktive Option sein. Denn durch die strikte Regulierung in Bezug auf den Markteintritt in Deutschland ist nicht zu erwarten, dass viel Konkurrenz auftritt.







Welche Argumente sprechen für Cannabis als Finanzanlage - und welche dagegen?

Cannabis als Finanzanlage klingt vielleicht erstmal seltsam. Doch betrachtet man die Statistiken, sieht das schnell anders aus: Die Importe von Cannabisblüten zu medizinischen Zwecken stiegen schon im ersten Halbjahr 2025 um über 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zudem besagen Prognosen, dass der Gesamtumsatz der Branche in Europa bis 2033 um 388 Prozent auf insgesamt 12,7 Milliarden US-Dollar steigen soll. Für Investoren und Privatanleger verspricht das eine gute Rendite. Dennoch zögern viele Interessenten, denn diese Branche kämpft aktuell mit Unsicherheiten: Zum einen ist eine Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes (MedCanG) geplant, die möglicherweise große Veränderungen für Unternehmen und für Patienten mit sich bringt. Damit zusammen hängt auch die Unsicherheit vieler Anleger über die Marktentwicklung. Hinzu kommt die Entwicklung in Nordamerika und Kanada: Hier sinken die Kurse bei Cannabis-Unternehmen - und es gibt die Befürchtung, dass diese Entwicklung sich auch in Europa ausbreitet.







Was bedeutet das für Unternehmen und für potenzielle Anleger?

Unternehmen, die sich in Deutschland bereits etabliert haben, beobachten diese Veränderungen ebenso. Ihnen ist jedoch bewusst: Der kanadische Markt ist nicht mit dem deutschen Markt vergleichbar: In Kanada existiert ein Freizeitmarkt für Cannabis, in Deutschland nur ein medizinischer, in dem Cannabis als verschreibungspflichtiges Medikament gehandelt wird. Fakt ist auch: Gesundheitsmärkte wachsen meist ein bis drei Prozent pro Jahr. Medizinalcannabis wächst zweistellig.

Nichtsdestotrotz bereiten sich Unternehmen wie Canify auf mögliche Änderungen im deutschen Markt durch die Gesetzesänderung vor: Das Unternehmen hat sich im Bereich des medizinischen Cannabis breit aufgestellt und bietet nicht nur Blüten, sondern eine Reihe medizinischer Cannabis-Produkte an, darunter:



ein umfassendes Spektrum an Extrakten

aufgereinigte Extrakte

ein Sublingualspray

Inhalator (in der Entwicklung)

Mit einem pharmazeutischen Außendienst ist Canify nah an lokalen Ärzten und Apotheken dran, mit der Telemedizin-Plattform Canify clinics nah am Patienten. Dank dieses Modells kann das bayerische Unternehmen auch bei einer Gesetzesänderung weiterhin tätig bleiben: Wichtig ist hier beispielsweise der persönliche Kontakt von Ärzten und Patienten sowie die Auslieferung der Produkte über die Apotheken. Unternehmen, die allein auf eine Online-Plattform setzen, haben hier im Falle der Änderung das Nachsehen. Canify jedoch kombiniert beides und kann dadurch flexibel reagieren und seinen Service je nach Gesetzeslage anpassen.



Deshalb plant Canify nun auch eine Finanzierungsrunde: Das Unternehmen möchte sein Kapital aufstocken, um damit die Produktionskapazitäten zu erweitern, medizinische Darreichungsformen und Innovationen im Cannabis-Bereich voranzubringen und die Online-Plattform auszubauen. Zu den Innovationen gehört beispielsweise ein patentierter Inhalator, der die therapeutischen Möglichkeiten beim Einsatz von Cannabis erweitert. Wichtig dabei: Das eingesammelte Geld dient nicht der Finanzierung des operativen Geschäfts, denn Canify ist bereits seit 2024 profitabel.



"Mit der aktuellen Finanzierungsrunde haben Anleger die Chance, in ein führendes Unternehmen in einem der am schnellsten wachsenden Märkte innerhalb der Medizin zu investieren", erklärt CEO Sascha Mielcarek. "Canify hat sich erfolgreich als Qualitätsanbieter mit Alleinstellungsmerkmal etabliert und konzentriert sich ausschließlich auf den medizinischen Bereich. In den kommenden Jahren wollen wir stark wachsen, skalieren und an die Börse gehen."







Canify als stabiler Partner für die Geldanlage: Welche Besonderheiten bietet das Unternehmen?



In Deutschland hat Canify einen starken Stand, denn: Durch die hohen Eintrittsbarrieren in den Markt und die strenge Regulierung besteht kaum Gefahr, dass Konkurrenz aufkommt.



Canify hat im bayerischen Leipheim eine GMP-zertifizierte Produktionsstätte für medizinisches Cannabis.





Dazu kommt ein starkes Management-Team, das Erfahrung aus der klassischen Pharmaindustrie mitbringt und bereits einen Marktführer im Cannabisbereich aufgebaut hat.



Zudem hat Canify ein Geschäftsmodell mit drei Säulen: Lohnherstellung, eigene Brands und die Telemedizin- und Apotheken-Plattform. Zudem entwickelt es sich stetig weiter:



So plant es einen Merger mit MG Health (Lesotho): Folge dieses Mergers ist eine voll integrierte Medizinal-Cannabis-Plattform sowie die Abbildung der EU-GMP-zertifizierten Produktion über die pharmazeutische Verarbeitung bis hin zur Distribution in mehrere Märkte.

Derzeit im Aufbau ist Catharos, eine neue Plattform der Canify AG in Zusammenarbeit mit IhreApotheken.de, die Apotheken, Hersteller und Patienten vernetzt.

Wichtig für Anleger ist zudem: Das Unternehmen arbeitet seit dem dritten Quartal 2024 profitabel. Das zusätzliche Fremdkapital wird deshalb nur für "buy&build" eingesetzt. Zudem plant Canify mittelfristig einen Börsengang, der auch eine Exit-Option für Anleger ist. Gleichzeitig haben so Privatanleger die Chance, eine vorbörsliche Beteiligung einzugehen.





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Wie hat sich Canify bisher als Unternehmen entwickelt?



Hat das Unternehmen in die Profitabilität geführt: Canify-CEO Sascha Mielcarek





Die Canify AG hat sich in 2023 erfolgreich neu ausgerichtet und unter anderem ein weltweites Lieferantennetzwerk aufgebaut. Die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland hat nochmal einen zusätzlichen Boost gebracht. Dank Innovationen wie einem Sublingualspray auf Cannabinoidbasis und einem in Entwicklung befindlichen Inhalationsgerät überzeugt die Canify AG vor allem in medizinisch orientierten Bereichen (Ärzte/Apotheken). Zudem legt Canify hohen Wert auf umfassenden Service. Im Tochterunternehmen Canify Clinics werden Patienten telemedizinisch behandelt und zu Cannabis beraten - mit echten Ärzten.

Cannabis als Geldanlage für Privatanleger: Die Canify AG verbindet pharmazeutische Qualität, regulatorische Sicherheit und starke Serviceorientierung. Im Fokus stehen nicht nur Produkte, sondern verlässliche Versorgung, persönliche Betreuung von Ärzten und Apotheken sowie ein klarer Qualitätsanspruch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Canify sticht unter anderen Unternehmen der Branche hervor durch seine konsistente Produktqualität, ein erweitertes Portfolio inklusive Extrakten sowie der Entwicklung innovativer Anwendungen.

Disclaimer: Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB) gibt es unter www.canity-invest.de zum Download.









Häufige Fragen





Warum könnte Cannabis eine attraktive Finanzanlage sein?

Cannabis als medizinisches Mittel ist seit 2024 stark gewachsen und verspricht gute Renditen. Die strikten Regulierungen in Deutschland bedeuten, dass wenig Konkurrenz auftritt, was Investoren anziehen könnte.



Welche Herausforderungen bestehen im Cannabis-Markt?

Es gibt Unsicherheiten wegen geplanter Gesetzesänderungen und die Gefahr, dass Entwicklungen in Nordamerika, wo Kurse von Cannabis-Unternehmen gefallen sind, auch Europa betreffen könnten.



Was macht Canify als Unternehmen besonders?

Canify hat ein starkes Geschäftsmodell mit drei Säulen: Lohnherstellung, eigene Brands und eine Telemedizin- und Apotheken-Plattform. Zudem plant es eine Expansion und entwickelt innovative Produkte wie einen patentierten Inhalator.



Wie ist die Marktposition von Canify in Deutschland?

Canify hat sich durch hohe Marktbarrieren und strenge Regulierung als stabiler Partner positioniert. Es verfügt über eine GMP-zertifizierte Produktionsstätte und bietet ein umfangreiches Portfolio medizinischer Cannabis-Produkte an.



Welche Rolle spielt die geplante Finanzierungsrunde für Canify?

Mit der Finanzierungsrunde möchte Canify Kapital aufstocken, um Produktionskapazitäten zu erweitern und Innovationen voranzutreiben. Ziel ist es, stark zu wachsen, zu skalieren und mittelfristig an die Börse zu gehen.

Impressum

Canify AG

Herr Sascha Mielcarek

Gewerbestraße 11

82211 Herrsching

Deutschland



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