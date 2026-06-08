Was tut man nicht alles für ein wenig Medienpräsenz? Im Falle des Deutschen Gewerkschaftsbunds stellt sich die Sache relativ simpel dar: Aus den unterschiedlichen Debattenbeiträgen linker und ganz linker Parteien zur Steuerpolitik hat der DGB die größten Sünden gegen Leistungsgerechtigkeit und Standortpflege zusammengetragen und präsentiert eine flüchtige Stichpunktsammlung steuerpolitischer Abzocke. Zur besseren Vermarktung wurde dieses D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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