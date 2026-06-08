Anthropic-Chef Dario Amodei wird nicht müde, vor den Gefahren der Technologie zu warnen, die seinem Unternehmen bald einen Mega-Börsengang bescheren soll. Dabei sind die Warnungen vor allem eins: geschicktes Marketing. Die Nachricht ging um die Welt: Ausgerechnet Anthropic, die derzeit wertvollste KI-Schmiede der Welt, spricht sich für eine Entwicklungspause aus. Es lässt aufhorchen, wenn ein Unternehmen öffentlich fordert, man müsse die Arbeit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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