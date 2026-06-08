Bochum (ots) -Im Fokus stand besonders Ex-Vizekanzler Robert Habeck mit seinem Eröffnungsimpuls zum Thema Zukunft. Zwei Open-Air-Konzerte sowie Persönlichkeiten aus Medien, Wirtschaft und Zivilgesellschaft bildeten den Rahmen für ein Festival mit ernsthafter Mission: Trotz Krisenstimmung die vielen Hoffnungspunkte für eine gute Zukunft wahrnehmen und verstärken. Teil des Festivals war eine Messe mit 170 nachhaltigen Unternehmen.Es war das erste Festival dieser Art und hat am Wochenende rund 13.000 Menschen auf das Gelände der Bochumer Jahrhunderthalle gelockt. Zwei Tage lang haben Menschen über Zukunft und Nachhaltigkeit debattiert, gelacht, gelesen und sogar geturnt. An den Foodtrucks gingen größtenteils vegetarische und vegane Burger, Pommes und Currywürste in Bio-Qualität über die Tresen. Zwei Live-Konzerte rahmten an den Abenden das Programm.Robert Habeck war am Samstag Gast bei einem von fünf Zukunftstalks. Der Grünen-Politiker füllte die Veranstaltungshalle bis auf den letzten Platz. Insgesamt 3000 Menschen verfolgten seinen Vortrag deshalb zum Teil draußen auf einer Leinwand. Um die Transformation in eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft zu meistern und die Demokratie nicht zu verlieren, brauche es eine gemeinsame Vision von Zukunft, sagte der Ex-Vizekanzler. Zukunftsmut schöpft Habeck daraus, dass die Elektrifizierung unumkehrbar und rasend schnell voranschreite.Video (https://www.instagram.com/reel/DZRxiswDSvr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==)Nachhaltige Wirtschaft lebt den Wandel vorEine Idee vom Guten Morgen gaben rund 170 Aussteller auf Deutschlands größter Nachhaltigkeitsmesse. Diese fand parallel in der Jahrhunderthalle statt. Besucher*innen konnten erleben, wie innovativ und lösungsorientiert Unternehmen bereits erfolgreich wirtschaften und dabei positiv die Zukunft gestalten."So viele Unternehmen, Menschen, ja sogar Städte arbeiten bereits anders - ganzheitlich, verbunden und zukunftsorientiert. Unser Festival hat gezeigt, dass wir eine Wirtschaft prägen, die sozial-ökologisch ist, auf Kooperation setzt und Freude macht", sagt Aysel Osmanoglu, GLS Bank Vorständin.OB Lukat: Zuversicht prägt BochumDie GLS Bank und die Stadt Bochum hatten gemeinsam zum Gutes Morgen Festival eingeladen: Die Stadt als Gastgeberin, die sozial-ökologische Bank als Veranstalterin. "Wir haben mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie ganz klare Ziele in und für Bochum gesetzt, denn wir sind die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Generationen, die nach uns kommen", sagt Oberbürgermeister Jörg Lukat.Neben dieser verantwortungsvollen Rolle sei vor allem Zuversicht entscheidend, um Zukunft - um ein Gutes Morgen - zu gestalten: "Zuversicht muss etwas sein, das Bochum weiter prägt. Das heißt: Wir müssen uns diese positive Bereitschaft erhalten, sich schwierigen Themen und Aufgaben zu stellen. Dabei müssen wir global denken und lokal handeln."Auf dem Gutes Morgen Festival veranschaulichte die Stadt daher, wie sie Bochum zum Beispiel bei Bauvorhaben klimaresilienter zur "Schwammstadt" umgestaltet und verdichtete Siedlungen begrünt.Fotos vom GuMo (https://gls-kom.canto.global/s/LO7M1?viewIndex=0)www.gutesmorgenfestival.deDas GuMo in Zahlen:- 13.000 Besucher*innen- Deutschlands größte Nachhaltigkeitsmesse mit rund 170 Aussteller*innen- 2 Live-Konzerte, u.a. mit "No Roots"-Sängerin Alice Merton- 23 Workshops- 5 Zukunftstalks- Dutzende Kreativ- und BewegungsangeboteDiese Promis besuchten das GuMo:- Robert Habeck, Politiker- Anna-Lena von Hodenberg, HateAid-Gründerin- Lisa Jaspers, Fair-Trade-Unternehmerin- Dominik Eulberg, DJ und Umweltschützer- Matze Hielscher, Podcaster "Hotel Matze"- Alice Merton, Sängerin- Fabian Grischkat, Newsfluencer- Ulrike Herrmann, Autorin und Ökonomin- Emilia Roig, Autorin und Aktivistin- Jean-Philippe Kindler, ComedianÜber die GLS BankDie GLS Bank ist die älteste und größte nachhaltige Bank Deutschlands. Seit 1974. Die 388.217 Kund*innen (Stand 2025) bilden eine Gemeinschaft, die sich auf Werte stützt. Die Bank finanziert ausschließlich sozial-ökologische Projekte und Unternehmen aus den Branchen Erneuerbare Energien, Ernährung, Nachhaltige Wirtschaft, Wohnen, Bildung und Kultur sowie Soziales und Gesundheit. Neben Bochum gibt es Standorte in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München, Freiburg und Hamburg.Die Genossenschaftsbank hat alles, was Kund*innen sich von einer modernen Bank wünschen. Für Anleger*innen und Investor*innen bietet sie digital, per Video und persönlich ein breites Spektrum an Angeboten und Dienstleistungen.Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannGalika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/6290252