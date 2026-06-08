München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Wolfgang Kubicki (FDP,Parteivorsitzender)
Wolfgang Grupp (ehemaliger Trigema-Chef)
Marcel Reif (Sportjournalist)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)
Kampfkandidatur um Parteivorsitz und Neuausrichtung der FDP
Im Gespräch: der neue Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki
Ein Leben als Unternehmer und sein Blick auf die aktuelle Politik
Im Studio: der Unternehmer und ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp
Es kommentieren: der Sportjournalist Marcel Reif, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6290251
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Wolfgang Kubicki (FDP,Parteivorsitzender)
Wolfgang Grupp (ehemaliger Trigema-Chef)
Marcel Reif (Sportjournalist)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)
Kampfkandidatur um Parteivorsitz und Neuausrichtung der FDP
Im Gespräch: der neue Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki
Ein Leben als Unternehmer und sein Blick auf die aktuelle Politik
Im Studio: der Unternehmer und ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp
Es kommentieren: der Sportjournalist Marcel Reif, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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