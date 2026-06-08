Der Iran hat seine Angriffe auf Israel nach eigenen Angaben vorerst beendet. Teheran sprach von einer "schmerzhaften Antwort" auf Israels Vorgehen im Libanon, drohte aber zugleich mit weiteren Militärschlägen. An den Märkten reagierten Ölpreise mit Abgaben auf das Ende des Angriffs. • Der Iran hat seinen Angriff auf Israel offiziell eingestellt. • Die Attacke galt als Vergeltungsschlag, da der Iran zuvor den Libanon angegriffen hat.• Der Iran hält sich weitere, noch härtere Angriffe offen.Die iranische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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