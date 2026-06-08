Am 11. Juni wird in Mexiko-Stadt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eröffnet. Kurz vor dem Anpfiff des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko blickt die Hamburger Sutor Bank auf die Finanzmärkte der teilnehmenden Nationen - verbunden mit der Frage, wer "Börsen-Weltmeister" über den Zeitraum von der letzten WM in Katar bis heute wäre. Ausgewertet wurde die Aktienmarktperformance der WM-Teilnehmerländer (jeweilige Länderindizes) vom 1. Januar 2023 bis 4. Juni 2026 auf Basis von Kursrenditen in US-Dollar, bereinigt um Dividenden. 12 der 48 teilnehmenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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