Der US-amerikanische Brennstoffzellen-Spezialist FuelCell Energy hat am Montag vor Börseneröffnung an der Wall Street die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal (bis Ende April) vorgelegt. Diese sind schlechter ausgefallen als vom Markt erwartet. Die Aktie präsentiert sich daraufhin in einer sehr volatilen Verfassung.Im zweiten Quartal des laufenden Fiskaljahres 2025/26 gingen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 35,6 Millionen Dollar zurück. Der Markt hatte jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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