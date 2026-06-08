Die Edelmetall-Experten von Metals Focus bleiben für Gold ausgesprochen optimistisch. In ihrem aktuellen Bericht "Gold Focus 2026" prognostiziert sie für das laufende Jahr einen durchschnittlichen Goldpreis von 4.920 Dollar je Unze. Das entspräche einem Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr und würde einen neuen Rekord markieren.Als wichtigste Kurstreiber nennen die Analysten die anhaltende Unsicherheit über die US-Wirtschaftspolitik, Sorgen um die langfristige Stabilität des US-Dollars, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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