Mainz (ots) -In einer ordentlichen Mitgliederversammlung am 8. Juni 2026 in Wien wurde der Hörakustiker-Meister und Vizepräsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) Boris Ricking einstimmig zum Vizepräsidenten der Europäischen Vereinigung der Hörakustiker (AEA - European Association of Hearing Aid Professionals) gewählt.Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker, gratuliert ihm: "Ich kenne Boris Ricking seit vielen Jahren als Mensch mit viel Enthusiasmus und persönlichem Einsatz als mein Stellvertreter im Präsidium der biha. Ich sehe in ihm genau den Richtigen für den Posten als Vizepräsident bei der AEA. Für das Vorhaben, sich in Europa für das Thema 'besser hören' einzusetzen, wünsche ich ihm viel Erfolg."Mit der Übernahme seines neuen Amtes tritt er in die Fußstapfen seiner Vorgängerin Marianne Frickel. "Ich freue mich, dass Boris Ricking als erfahrender Experte in der Hörakustiker-Branche nun dieses wichtige europäische Amt übernehmen wird", sagt Marianne Frickel und wünscht Boris Ricking ebenfalls alles erdenklich Gute für dieses wichtige Amt.Boris Ricking verzeichnet eine langjährige Karriere im Hörakustiker-Handwerk: 2007 absolvierte er seine Meisterprüfung im Hörakustiker-Handwerk. Seit 2015 führt der Unternehmer mehrere Fachgeschäfte im Ruhrgebiet. Zudem ist er seit 2019 bei der biha aktiv, zunächst als Regionalbeauftragter und seit 2025 als Vizepräsident.Pressekontakt:presse@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6290273