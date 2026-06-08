3I/Atlas war das Objekt zahlreicher Untersuchungen. Wissenschaftler:innen haben jetzt einen Bericht darüber veröffentlicht, ob es sich bei dem interstellaren Kometen um eine außerirdische Sonde handeln könnte. Wie sie das untersucht haben. Das vergangene Jahr war für Astronom:innen ein Höhepunkt. Denn nach 1I/Oumuamua und 2I/Borisov wurde der dritte interstellare Komet entdeckt, der unser Sonnensystem durchquert. Obwohl 3I/Atlas schon seit geraumer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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