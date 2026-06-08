Essen (ots) -Versicherte profitieren weiterhin von hochwertigem Zahnersatz ohne EigenanteilDie angekündigte Reduzierung des gesetzlichen Festzuschusses für Zahnersatz um 10 Prozent sorgt bei vielen gesetzlich Versicherten für Verunsicherung. Höhere Eigenanteile und steigende Kosten beim Zahnersatz werden damit für Millionen Menschen wahrscheinlicher. Für Versicherte der am DentNet teilnehmenden Krankenkassen gibt es jedoch eine gute Nachricht: Die Regelversorgung bleibt auch im Jahr 2027 im DentNet weiterhin zuzahlungsfrei.Voraussetzung hierfür ist ein über zehn Jahre lückenlos geführtes Bonusheft sowie die Behandlung in einer teilnehmenden DentNet-Zahnarztpraxis. Trotz der geplanten Kürzungen übernimmt DentNet weiterhin den Eigenanteil innerhalb der gesetzlichen Regelversorgung vollständig."Selbst in wirtschaftlich angespannten Zeiten darf notwendiger Zahnersatz keine finanzielle Frage werden", erklärt Torsten Ansmann, Geschäftsführer des DentNet. "Viele Menschen verschieben Behandlungen aus Sorge vor hohen Kosten. Unser Ziel bleibt deshalb unverändert: qualitativ hochwertiger Zahnersatz muss bezahlbar bleiben."Die gesetzliche Regelversorgung beschreibt die medizinisch notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung mit Zahnersatz. Grundlage hierfür ist der sogenannte Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkassen. Wird dieser Zuschuss reduziert, steigt automatisch der Eigenanteil der Patientinnen und Patienten. Unter den genannten Voraussetzungen entfällt der Eigenanteil für die gesetzliche Regelversorgung im DentNet vollständig.Neben der Kostenfreiheit profitieren Versicherte zusätzlich von einer erweiterten Garantie von fünf Jahren auf ihren Zahnersatz. Die Fertigung erfolgt unter TÜV-zertifizierten Qualitätsstandards in ausgewählten Dentalunternehmen. Bundesweit stehen hierfür mehr als 1.000 DentNet-Zahnarztpraxen zur Verfügung.Auch bei hochwertigem Zahnersatz außerhalb der Regelversorgung - beispielsweise Implantaten oder vollkeramischen Kronen - können Versicherte im DentNet weiterhin erhebliche Einsparungen erzielen.Weitere Informationen zum Thema zuzahlungsfreie Regelversorgung und teilnehmende Zahnarztpraxen finden Interessierte unter dentnet.de.Pressekontakt:Frank VoglerLeiter MarkenkommunikationRuhrallee 19145136 EssenTelefon: 0201-74999600E-Mail: info@dentnet.deOnline: www.dentnet.deOriginal-Content von: DentNet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182420/6290303