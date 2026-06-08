Köln (ots) -Almdudler stellt die Weichen für die weitere Entwicklung im wichtigsten Exportmarkt: Ab 1. Januar 2027 übernimmt das Familienunternehmen auch den Vertrieb seiner PET- und Dosen-Einweggebinde in Deutschland in Eigenregie. Künftig wird die Almdudler Deutschland GmbH mit Sitz in Köln das gesamte Almdudler Sortiment aus einer Hand vermarkten. Mit diesem Schritt werden die bisher von der Hermann Pfanner Getränke GmbH wahrgenommenen Vertriebsverantwortlichkeiten mit 31.12.2026 beendet. Deutschland ist seit vielen Jahren der bedeutendste Auslandsmarkt für Almdudler und bietet weiterhin großes Wachstumspotenzial. Mit der Bündelung der Vertriebsaktivitäten im eigenen Haus will das Unternehmen noch näher an Handelspartnern und Konsumenten agieren sowie flexibler und individueller auf Marktanforderungen reagieren. Ziel ist es, die positive Entwicklung der Marke in Deutschland konsequent fortzuführen. "Mit der Übernahme des Vertriebs schaffen wir die Grundlage, unsere Aktivitäten noch konsequenter auf die Bedürfnisse des Handels und der Konsumenten auszurichten. Gleichzeitig gewinnen wir an Geschwindigkeit und Flexibilität, um die Marke Almdudler nachhaltig weiterzuentwickeln", erklärt Thomas Horak, Geschäftsführer Almdudler Deutschland.Partnerschaft mit Pfanner ist von Wertschätzung geprägt"Mit der Hermann Pfanner Getränke GmbH verbindet uns eine zehnjährige, äußerst erfolgreiche Wegstrecke im deutschen Markt", ergänzt Wolfgang Graski, Geschäftsführer Almdudler Deutschland. "Für das große Engagement beim Vertrieb unserer Einweggebinde bedanken wir uns ausdrücklich." Die Abstimmungen der vergangenen Monate sowie die gemeinsam geplante, geordnete Übergabe unterstreichen die vertrauensvolle und konstruktive Beziehung beider Häuser, die auch künftig Bestand haben wird. So unterstützt Pfanner Almdudler weiterhin in ausgewählten Bereichen der Online-Vermarktung. "Wir haben die Marke Almdudler mit fundiertem Wissen und großer Leidenschaft begleitet. Deshalb war es uns ein großes Anliegen, in diesem Sinne auch den nächsten Schritt gemeinsam vorausschauend vorzubereiten. Dass wir auch künftig verbunden bleiben, freut uns sehr", so Robert Remmert, Geschäftsführer Hermann Pfanner Getränke GmbH Deutschland. Bis Ende 2026 wird Pfanner weiterhin mit vollem Einsatz alle Vertriebsaufgaben wahrnehmen und insbesondere eine zuverlässige Belieferung des Handels sicherstellen. Parallel dazu bereitet sich Almdudler intensiv darauf vor, den Vertrieb ab 2027 nahtlos in Eigenverantwortung fortzuführen.Strategischer Schritt für weiteres Wachstum in Deutschland"Die Bündelung der Vertriebsaktivitäten in Deutschland ist ein wichtiger strategischer Schritt für Almdudler", betont Thomas Horak. "Damit schaffen wir die Grundlage, unsere Marktposition im wichtigsten Exportmarkt langfristig weiter auszubauen und unsere Wachstumsziele konsequent voranzutreiben." Gemeinsam mit Kunden, Handelspartnern und den Liebhabern der starken Marke Almdudler will das Familienunternehmen auf dieser Basis die nächsten Kapitel seiner Erfolgsgeschichte in Deutschland schreiben und weiterhin für abverkaufsstarke Impulse sowie erfrischende Genussmomente mit Almdudler Original und Almdudler Zero im Alltag sorgen. almdudler.dePressekontakt:Almdudler Pressestelle DeutschlandUschi Ahlbornfon: +49/89/20 20 86 97-1mail: uahlborn@uvpr.deOriginal-Content von: Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73498/6290319