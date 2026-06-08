Versicherer zählen zum Wochenstark zu den Outperformern. Das gilt vor allem für die Aktie des italienischen Branchenriesen General. Die Aktie knackt mit den heutigen Kursgewinnen sogar ihr bisheriges Rekordhoch - und generiert damit ein starkes Kaufsignal.Das Wichtigste kurz und knapp:• Die Generali-Aktie hat am Montag ein neues Rekordhoch markiert und stieg zeitweise bis auf 39,87 Euro. • Damit wurde die bisherige Bestmarke von 39,51 Euro überwunden. • Charttechnisch ist das ein stark positives ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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