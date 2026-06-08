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WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
08.06.2026 15:45 Uhr
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(1)

PROGNOSE / Kommende Ratssitzungen der EZB

DJ PROGNOSE / Kommende Ratssitzungen der EZB

DOW JONES---Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die Zinsprognosen ausgewählter Institute für die kommende Ratssitzung der EZB sowie die Zinsentwicklung in den folgenden drei Quartalen. Nicht eindeutige Angaben werden nicht in der Liste der Nennungen aufgeführt. 

=== 
aktueller Einlagensatz:        2,00% 
- für die Sitzung am 30. April    2,25% (29 Nennungen) 
- Ende drittes Quartal 2026      2,50% (14 Nennungen) 
                   2,75% (1 Nennung) 
- Ende viertes Quartal 2026      2,50% (7 Nennungen) 
                   3,00% (1 Nennung) 
- Ende erstes Quartal 2027      2,50% (3 Nennungen) 
 
 
Die Schätzwerte im Einzelnen: 
 
              Sitzung am 
Institut          11. Juni 3Q 2026 4Q 2026 1Q 2027 
ABN Amro          2,25   2,50 
Barclays          2,25   2,50 
BNP Paribas        2,25   2,50   2,50   2,50 
BofA Global Research    2,25   2,50   2,50 
Commerzbank        2,25   2,50   2,50 
Daiwa           2,25 
Deka-Bank         2,25 
Deutsche Bank       2,25   2,50   2,50   2,50 
DZ Bank          2,25 
Goldman Sachs       2,25   2,50   2,50 
Hamburger Sparkasse    2,25   2,50 
Hauck Aufhäuser Lampe   2,25   2,50 
Helaba           2,25 
ING            2,25 
J. Safra Sarasin      2,25   2,50   2,50 
KfW            2,25 
LBBW            2,25 
Morgan Stanley       2,25 
Natixis          2,25 
Nomura           2,25   2,50   2,50   2,50 
Nordea           2,25   2,75   3,00   - 
NordLB           2,25 
Postbank          2,25 
Rabobank          2,25   2,50 
RBC Capital Markets    2,25 
SEB            2,25 
Societe Generale      2,25   2,50 
Standard Chartered     2,25 
Unicredit         2,25   2,50 
==

- Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

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June 08, 2026 09:13 ET (13:13 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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