Hannover (ots) -Urlaubsreise und Freizeitaktivitäten planen, Pässe checken, Koffer packen - bei der Reisevorbereitung gibt es vieles zu bedenken. Ein Aspekt bleibt dabei oft unbeachtet: das Hören. Dabei sind unsere Ohren im Urlaub immer auf Sendung und helfen bei der Orientierung: ob in der Hektik am Flughafen, beim Zurechtfinden in fremden Städten oder beim Sprachverstehen in Restaurants und Cafés im In- und Ausland. Schon leichte Hörminderungen können schnell zu Stress und Missverständnissen führen. Aber mit der richtigen Vorbereitung lässt sich der Urlaub von Anfang bis Ende voll und ganz genießen.Die Experten der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) geben Tipps für ungetrübte Hörerlebnisse und eine entspannte Urlaubszeit:Gut hören im Urlaub - Tipps für alle- Gehörschutz nicht vergessen: In lauter Umgebung, bei Veranstaltungen oder in Flugzeugen und anderen Verkehrsmitteln kann guter Gehörschutz dauerhaften Hörschäden vorbeugen und auch für einen erholsameren Schlaf sorgen.- Lautstärke bewusst regeln: Kopfhörer und andere Audiogeräte nie zu laut einstellen. Faustregel: Wenn andere Passagiere die Musik hören können, ist die Lautstärke zu hoch.- Ruhepausen einplanen: Urlaub ist Erholung - auch für die Ohren. Nach längeren Lautstärkephasen sollte man sich bewusst in ruhigere Bereiche zurückziehen. Das ist gut für die Seele und gut für das Gehör.- Einfach mal einen Hörtest machen: Ein Ohrencheck beim Hörakustiker deckt mögliche Hörminderungen schnell und unkompliziert auf. Wer rechtzeitig handelt, kann künftige Urlaube ohne akustische Beeinträchtigungen in vollen Zügen genießen.Tipps für Hörsystemnutzer- Hörgeräte vor der Abreise vom Hörakustiker prüfen lassen: Die Geräte werden gereinigt, auf Funktion geprüft und optimal eingestellt. Wer noch ein älteres Reservegerät besitzt, sollte es als Backup einpacken.- Packliste für Hörsystemträger: Ausreichend Batterien, passendes Ladegerät mit Länderadapter. Hinzu kommen Reinigungstuch, Trockenbox sowie das Etui für sicheren Transport.- Schutz vor Hitze, Feuchtigkeit und Sand: Hörsysteme täglich reinigen und über Nacht in einer Trockenbox lagern. Hörgeräte nie in direkter Sonne oder im heißen Auto aufbewahren.- Klimatische Besonderheiten im Blick behalten: Hörakustiker können wertvolle Hinweise zu geeigneten Trocken- und Pflegesystemen geben, um Beeinträchtigungen oder Schäden zu vermeiden.- Hörakustiker am Urlaubsort: Vorab über Servicepartner oder Hörakustiker am Reiseziel informieren. Praktisch: mehrsprachige Info-Karte mit Hörpass und Hörsystemdaten - das erleichtert die Kommunikation im Notfall erheblich.Der Hörsinn ist einer unserer wichtigsten Sinne für die Wahrnehmung unserer Umgebung, für Sicherheit und für die Kommunikation mit anderen Menschen. Im Urlaub, wenn wir neue Eindrücke sammeln und fremde Kulturen kennenlernen, spielt gutes Hören eine besonders wichtige Rolle. Deshalb sollten auch die Ohren immer fit für die Ferien sein.Die Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) und ihre Partnerakustiker stehen allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Regelmäßige Hörtests und eine gezielte Hörvorsorge tragen wesentlich zur Erhaltung der Hörgesundheit bei. Informationen rund um gutes Hören, Hörvorsorge und die Risiken von Lärm und Hörverlust gibt es bei den FGH-Partnerakustikern. Sie sind am Ohrbogen mit dem roten Punkt zu erkennen und zu finden unter www.fgh-info.deVerwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mit Quellennachweis: "FGH"Pressekontakt:Fördergemeinschaft Gutes Hören GmbHKarsten Mohr0511/76 333 6680 oder 0511/76 333 666presse@fgh-info.deOriginal-Content von: Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25206/6290348