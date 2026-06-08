Leipzig/Erfurt (ots) -Welche Botschaften werden vom AfD-Bundesparteitag in Erfurt (4. und 5. Juli) ausgehen? Wie werden die Demonstrationen am ersten Juliwochenende das Image der Thüringer Landeshauptstadt beeinflussen? Wer protestiert auf welche Weise und mit welchem Ziel? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger, Aktivisten und Aktivistinnen sowie Gewerkschaftsvertretende mit Thüringens Innenminister Georg Maier, der Erfurter Bürgermeisterin Heike Langguth sowie der Wissenschaft bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, 10. Juni, 20.15 Uhr, im Livestream auf mdr.de/fakt-ist. Im MDR-Fernsehen läuft die Sendung ab 20.45 Uhr.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren den Talk, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Georg Maier (SPD), Innenminister des Freistaates Thüringen- Heike Langguth, Bürgermeisterin der Stadt Erfurt, Leiterin des Dezernates Sicherheit und Bürgerservice- Prof. Dr. Wolfgang Hecker, Professor em. für Staats- und Verfassungsrecht an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung- Dr. Piotr Kocyba, Protestforscher, Universität Leipzig"Wenn von Erfurt das Zeichen ausgeht, dass Demokratie Gesicht zeigt, stark, zahlreich und wehrhaft ist, dann ist das ein positives Szenario", hofft Thüringens Innenminister Georg Maier auf eine aktive Zivilgesellschaft im Vorfeld des AfD-Bundesparteitages am ersten Juli-Wochenende in der Thüringer Landeshauptstadt. Als "Worst-Case-Szenario" warnt er davor, dass gewaltbereite Linksextremisten mit ihren Protesten der AfD genau die Bilder liefern könnten, die diese für ihre "Opfer-Erzählung" benötigt.Für den Leipziger Protestforscher Dr. Piotr Kocyba war es schon immer Teil von Protesten Grenzen auszutesten. "In einer Demokratie muss man sowas aushalten." Der Staats- und Verfassungsrechtler Professor Wolfgang Hecker aus Hessen bewertet die jeweiligen Aktionen juristisch: "Protestkundgebungen oder kurzzeitige, rein demonstrative Blockade-Aktionen sind nach Art. 8 Abs. 1 GG zulässig. Verhinderungsblockaden, die Parteiveranstaltungen unmöglich machen, überschreiten die Grenze des legitimen Protests.""Fakt ist! Aus Erfurt": "Linker Protest gegen rechte Politik - Der AfD-Bundesparteitag in Erfurt"Mittwoch, 10.06.2026, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMittwoch, 10.06.2026, 20.45 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen,Kommunikation,Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 18 12 96,E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6290354