München (ots) -Veränderungen in den Blutgefäßen bleiben oft lange unbemerkt[1]Reduktion von Risikofaktoren wie LDL-Cholesterin, Blutdruck und Rauchen kann die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern[2]Einen Fragebogen zum Herz-Kreislauf-Risiko und weitere Informationen gibt es unter www.cholesterin-neu-verstehen.deAm Tag des Cholesterins, dem 12. Juni 2026, rückt ein Wert ins Zentrum der Aufmerksamkeit, der für die Herz-Kreislauf-Gesundheit wichtig ist. Diese Erinnerung ist wichtig, denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes starben im Jahr 2024 mehr als 339.000 Menschen an Erkrankungen des Kreislaufsystems, darunter viele an Herzinfarkt und Schlaganfall.[3] Herzinfarkte und Schlaganfälle treten scheinbar "aus dem Nichts" auf, doch die zugrunde liegenden Veränderungen in den Blutgefäßen beginnen meist viele Jahre zuvor. Für die Prävention liegt genau darin eine große Chance. Werden Risikofaktoren, wie ein erhöhter Low-Density-Lipoprotein-Cholesterinwert (LDL-Cholesterin-Wert), früh erkannt, kann das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall gesenkt werden.[4,5]LDL-Cholesterin spielt eine SchlüsselrolleIst die Konzentration von LDL-Cholesterin im Blut dauerhaft erhöht, kann sich Cholesterin in den Gefäßwänden ablagern. Dadurch werden über Jahre hinweg entzündliche Prozesse und die Bildung atherosklerotischer Plaques in den Arterien begünstigt.[5] Diese Veränderungen bleiben oft lange unbemerkt. Erst wenn ein Gefäß im Herzen oder Gehirn akut verschlossen ist, kommt es zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ein wichtiger Ansatzpunkt, damit es möglichst nicht so weit kommt, ist das LDL-Cholesterin. Für präventiv tätige Ärztinnen und Ärzte ist LDL-Cholesterin ein zentraler beeinflussbarer Risikofaktor. Neben erhöhtem LDL-Cholesterin gehören Rauchen, Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck zu den modifizierbaren Risikofaktoren.[6] Sie lassen sich in vielen Fällen durch einen gesunden Lebensstil beeinflussen und bei Bedarf medikamentös behandeln.[7] Einen ersten unverbindlichen Check des persönlichen Risikos ermöglicht der Risikofragebogen auf www.cholesterin-neu-verstehen.de.Welche LDL-Cholesterin-Werte sind normal?Bei gesunden Menschen sollte der LDL-Cholesterin-Wert unter 116 mg/dl beziehungsweise 3,0 mmol/l liegen. Bei Personen mit erhöhtem kardiovaskulärem Risiko gelten niedrigere LDL-Cholesterin-Zielwerte, abhängig vom individuellen Gesamtrisiko. Ein überstandener Herzinfarkt oder Schlaganfall sowie eine fortgeschrittene Nierenerkrankung verringert den Zielwert auf unter 55 mg/dl (1,4 mmol/l).[8]Der Cholesterinwert ist schon in jungen Jahren wichtigAtherosklerose ist ein schleichender Prozess, der bereits in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter beginnen kann. Entscheidend für das spätere Risiko, von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen zu sein, ist nicht nur die Höhe des LDL-Cholesterin-Werts, sondern auch, wie lange die Blutgefäße erhöhten Konzentrationen ausgesetzt sind.[4] Das bedeutet: Wird erhöhtes LDL-Cholesterin früh erkannt und gesenkt, schützt dies möglicherweise die Gefäße über Jahrzehnte. Studien zeigen, dass eine langfristige Senkung des LDL-Cholesterins das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Ereignisse deutlich reduziert. Der präventive Effekt ist umso größer, je früher die Risikofaktoren, wie zum Beispiel ein erhöhter Blutdruck oder ein erhöhter LDL-Cholesterin-Wert, kontrolliert und behandelt werden.[9]Familiäre Hypercholesterinämie: Wenn Gene das Risiko erhöhenBesonders wichtig ist die frühe Bestimmung des LDL-Cholesterin-Werts bei Menschen, in deren Familie Herzinfarkte oder Schlaganfälle bereits in jungen Jahren aufgetreten sind. In solchen Fällen könnte eine familiäre Hypercholesterinämie vorliegen. Diese genetisch bedingte Fettstoffwechselstörung kann bereits im Kindesalter zu stark erhöhtem LDL-Cholesterin führen. Dadurch kann es bei unbehandelten Personen bereits im relativ jungen Alter zu schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen.[9] Wird die familiäre Hypercholesterinämie früh erkannt, kann sie konsequent behandelt und das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung reduziert werden.Prävention wirkt - und rettet LebenZahlreiche epidemiologische Analysen zeigen, dass kardiovaskuläre Prävention wirksam ist. Analysen belegten, dass mehr als zwei Drittel des Rückgangs der koronaren Sterblichkeit auf Verbesserungen bei Risikofaktoren wie Cholesterin, Blutdruck und Rauchen zurückzuführen sind.[2]Dabei ist die Kontrolle des LDL-Cholesterins ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie ist beispielsweise im Rahmen des Check-ups, den gesetzliche Krankenkassen für Versicherte ab 35 Jahren alle drei Jahre anbieten, möglich.[10] Mit zunehmendem Alter und bei Vorliegen von Risikofaktoren kann eine häufigere Kontrolle des Cholesterinwerts medizinisch sinnvoll sein.[8]Über AmgenAmgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit über 45 Jahren besteht und heute mit etwa 28.000 Mitarbeitenden in fast 100 Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund 680 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Durch die Kombination modernster Biologie und Technologie erreichen wir mit unseren Arzneimitteln Millionen von Menschen mit schweren und teils seltenen Erkrankungen. Wir entwickeln eine breit angelegte Pipeline und ein differenziertes Portfolio therapeutischer Wirkstoffe weiter, die in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden. Neben Originalpräparaten entwickeln und produzieren wir auch Biosimilars.Halten Sie sich zu aktuellen Themen rund um Biotechnologie informiert - Besuchen Sie dafür gerne unsere Webseite www.amgen.de oder folgen Sie Amgen Deutschland auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/amgengermany/).Pressekontakt:Barbara Kluge, E-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de, Telefon: 0221 / 77 543-0Referenzen:1. Dzau VJ et al. Circulation 2006; 114: 2850-2870.2. Mannsverk J et al. Circulation 2016; 133:74-81.3. https://ots.de/nKbS6d (zuletzt aufgerufen am 13.05.2026).4. Ference et al. JAMA 2019; 322(14): 1381-1391.5. Gielen S. Eur J Prev Cardiol 2022; 29: 246-250.6. Yusuf S et al. Lancet 2020; 395(10226): 795-808.7. Mendis S, et al. Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control. Geneva: World Health Organization (2011).8. Mach F et al. Eur Heart J 2025; 46: 4359-4378.9. Sharifi M et al. Heart 2016; 102: 1003-1008.10. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/checkup.html (zuletzt aufgerufen am 13.05.2026).DEU-145-26-80125Zukunftsgerichtete Aussagen:Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über Fakten aus der Vergangenheit, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt auch für Aussagen über Ergebnisse, die Vorteile und Synergien von Kooperationen oder potenziellen Kooperationen mit anderen Unternehmen (einschließlich BeOne Medicines Ltd. oder Kyowa Kirin Co., Ltd.), die Leistung von Otezla (Apremilast), unsere Übernahmen von ChemoCentryx, Inc. oder Horizon Therapeutics plc (einschließlich der voraussichtlichen Entwicklung und Aussichten von Horizons Geschäftstätigkeit, Leistung und Chancen sowie alle potenziellen strategischen Vorteile, Synergien oder Chancen, die als Ergebnis einer solchen Akquisition erwartet werden) sowie Schätzungen von Einnahmen, Betriebsmargen, Investitionsausgaben, Barmitteln, anderen Finanzkennzahlen, erwarteten rechtlichen, schiedsverfahrenstechnischen, politischen, regulatorischen oder klinischen Ergebnissen oder Praktiken, Kunden- und Verschreibungsmustern oder -praktiken, Erstattungsaktivitäten und -ergebnissen, Auswirkungen von Pandemien oder anderen weit verbreiteten Gesundheitsproblemen auf unser Geschäft, Ergebnisse, Fortschritte und andere derartige Schätzungen und Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, einschließlich der nachfolgend genannten und in den von Amgen eingereichten Security and Exchange Commission-Berichten näher beschriebenen. Dazu gehört auch unser jüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowie nachfolgende Periodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofern nichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zum vermerkten Datum und verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neue Informationen vorliegen, Ereignisse eintreten oder aufgrund anderer Gründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den von uns prognostizierten Ergebnissen abweichen. Unsere Ergebnisse können durch unsere Fähigkeit, sowohl neue als auch bestehende Produkte im In- und Ausland erfolgreich zu vermarkten, durch klinische und regulatorische Entwicklungen bei aktuellen und zukünftigen Produkten, durch das Umsatzwachstum bei kürzlich eingeführten Produkten, durch den Wettbewerb mit anderen Produkten, einschließlich Biosimilars, durch Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produkte und durch die globale Wirtschaftslage, einschließlich solcher, die sich aus geopolitischen Beziehungen und staatlichen Maßnahmen ergeben, beeinflusst werden. Darüber hinaus werden die Verkäufe unserer Produkte durch Preisdruck, politische und öffentliche Kontrolle und Erstattungsrichtlinien beeinflusst, die von Kostenträgern, einschließlich Regierungen, privaten Versicherungsplänen und Managed-Care-Anbietern, auferlegt werden, und können von regulatorischen, klinischen und leitlinienförmigen Entwicklungen sowie nationalen und internationalen Trends in Richtung Managed Care und Kostendämpfung im Gesundheitswesen beeinflusst werden. Darüber hinaus unterliegen unsere Forschung, Tests, Preisgestaltung, Vermarktung und andere Aktivitäten einer umfassenden Regulierung durch in- und ausländische staatliche Regulierungsbehörden. Wir oder andere könnten Sicherheits-, Nebenwirkungs- oder Herstellungsprobleme mit unseren Produkten, einschließlich unserer Geräte, feststellen, nachdem sie auf dem Markt sind. Unser Geschäft kann durch behördliche Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsansprüche beeinträchtigt werden. Darüber hinaus könnte unser Geschäft durch die Einführung neuer Steuergesetze oder durch zusätzliche steuerliche Verpflichtungen beeinträchtigt werden. Zudem erhalten wir zwar routinemäßig Patente für unsere Produkte und Technologien, jedoch kann der durch unsere Patente und Patentanmeldungen gebotene Schutz von unseren Wettbewerbern angefochten, für ungültig erklärt oder umgangen werden, oder wir können uns in aktuellen und zukünftigen Rechtsstreitigkeiten über geistiges Eigentum nicht durchsetzen. Wir führen einen erheblichen Teil unserer kommerziellen Produktionsaktivitäten an einigen wichtigen Standorten durch, unter anderem in Puerto Rico, und sind für einen Teil unserer Produktionsaktivitäten von Drittanbietern abhängig. Einschränkungen in der Lieferkette könnten den Verkauf bestimmter aktueller Produkte sowie die Entwicklung von Produktkandidaten beeinträchtigen. Ein Ausbruch einer Krankheit oder eine ähnliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit und die Bemühungen der Öffentlichkeit und der Regierungen, die Ausbreitung einer solchen Krankheit einzudämmen, könnten erhebliche negative Auswirkungen auf die Versorgung mit Materialien für unsere Produktionstätigkeiten, den Vertrieb unserer Produkte, die Vermarktung unserer Produktkandidaten und unsere klinischen Studien haben. Solche Ereignisse könnten sich erheblich nachteilig auf unsere Produktentwicklung, Produktverkäufe, Geschäfts- und Ertragslage auswirken. Wir sind auf die Zusammenarbeit mit Dritten angewiesen, sowohl für die Entwicklung einiger unserer Produktkandidaten als auch bei der Vermarktung und dem Vertrieb einiger unserer kommerziellen Produkte. Darüber hinaus stehen wir bei vielen unserer vermarkteten Produkte sowie bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten oder die Entwicklung neuer Indikationen für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden, und der Übergang vom Konzept zum Produkt ist ungewiss. Folglich kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmter Produktkandidat oder die Entwicklung einer neuen Indikation für ein bestehendes Produkt erfolgreich sein und zu einem kommerziellen Produkt wird. Darüber hinaus werden einige Rohstoffe, Medizinprodukte und Komponenten für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger verfügen über einen erheblichen Einkaufshebel in ihren Geschäften mit uns. Die Entdeckung erheblicher Probleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnelt und eine ganze Produktklasse betrifft, könnte sich erheblich nachteilig auf den Verkauf der betroffenen Produkte sowie auf unser Geschäft und unsere Geschäftsergebnisse auswirken. Unsere Bemühungen, mit anderen Unternehmen, Produkten oder Technologien zusammenzuarbeiten oder diese zu erwerben und die Geschäftstätigkeit von Unternehmen zu integrieren oder die von uns erworbenen Produkte oder Technologien zu unterstützen, sind möglicherweise nicht erfolgreich. Es kann nicht garantiert werden, dass wir in der Lage sein werden, die strategischen Vorteile, Synergien oder Chancen, die sich aus der Horizon-Akquisition ergeben, zu realisieren, und es kann länger dauern als erwartet, bis solche Vorteile, Synergien oder Möglichkeiten realisiert werden. Es kann sein, dass wir Horizon nicht erfolgreich integrieren können, und eine solche Integration kann länger dauern, schwieriger sein oder mehr kosten als erwartet. Ein Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Verletzung der Informationssicherheit unserer IT-Systeme könnte die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme und unserer Daten gefährden. Unser Aktienkurs ist volatil und kann von einer Reihe von Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit könnten durch das Scheitern oder das vermeintliche Scheitern bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele negativ beeinflusst werden. Die Auswirkungen des globalen Klimawandels und der damit verbundenen Naturkatastrophen könnten sich negativ auf unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auswirken. Die globalen wirtschaftlichen Bedingungen können bestimmte Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, verstärken. Unsere Geschäftsentwicklung könnte die Fähigkeit unseres Vorstands, eine Dividende zu beschließen, oder unsere Fähigkeit, eine Dividende zu zahlen oder unsere Stammaktien zurückzukaufen, beeinflussen oder einschränken. Möglicherweise werden wir nicht in der Lage sein, Zugang zu den Kapital- und Kreditmärkten zu erhalten, die für uns vorteilhaft sind, oder überhaupt Zugang zu Kapital- und Kreditmärkten zu erhalten.Pressekontakt:Barbara Kluge, E-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de, Telefon: 0221 / 77 543-0Original-Content von: Amgen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30303/6290351