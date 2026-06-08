DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 08:00 DE/Handelsbilanz April kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: 14,3 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +5,1% gg Vm 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und exporte) 1Q *** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV *** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:00 DE/Krones AG, HV *** 14:30 US/Handelsbilanz April PROGNOSE: -56,00 Mrd USD zuvor: -60,31 Mrd USD *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** - CN/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: +86,80 Mrd USD zuvor: +84,82 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +12,8% gg Vj zuvor: +14,1% gg Vj Importe PROGNOSE: +22,1% gg Vj zuvor: +25,3% gg Vj ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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June 08, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)

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