Die Methoden krimineller Banden werden immer ausgeklügelter. Google und FBI warnen jetzt vor der Silent Ransom Group, die sich in Büros einschleust, um auf Systeme zuzugreifen und sensible Daten zu stehlen. Kriminelle finden immer neue Wege, um an sensible Daten zu gelangen. Dabei wählen sie allerdings nicht immer den digitalen Weg. In einem neuen Bericht beschuldigen Mandiant und die Google Threat Intelligence Group eine Bande namens Silent Ransom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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