Die Zukunft des Shoppings ist dialogbasiert. Statt Suchmaschinen zu nutzen, fragen wir KI-Assistenten nach den besten Produkten für unsere Bedürfnisse. Doch mit dem Aufstieg von Agentic Commerce entsteht zugleich eine neue Angriffsfläche für Betrüger, wie jetzt ein Fall in Großbritannien zeigt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Betrüger:innen das Potenzial von Agentic Commerce und LLMs im Onlinehandel entdecken würden. Jetzt gibt es einen ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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