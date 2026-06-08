© Foto: OpenAIAMD investiert Milliarden in Großbritannien und greift Nvidia über KI-Supercomputer, Forschung und offene Software an. Wird das zum Wendepunkt?Advanced Micro Devices gab bekannt, dass das Unternehmen plant, in den nächsten fünf Jahren bis zu 2 Milliarden Pfund (2,67 Milliarden US-Dollar) in die Förderung von Computertechnologie und Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz in Großbritannien zu investieren. Die Initiative wurde am Montag im Rahmen der London Tech Week vorgestellt und soll ausdrücklich die britische KI-Strategie und den Aufbau sogenannter souveräner KI-Infrastruktur unterstützen. Der Chiphersteller gab bekannt, dass er mit Dell Technologies und der Universität …
Enthaltene Werte: US0079031078Den vollständigen Artikel lesen
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