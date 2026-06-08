Bei der ATTIKON Gruppe gibt es einen Neuzugang: die Wirth Assekuranzmakler GmbH & Co. KG aus der Münchner Umgebung. Das Maklerhaus soll ATTIKON im Bereich der Immobilienwirtschaft verstärken. Die ATTIKON Gruppe erhält Zuwachs im Raum München. Die Wirth Assekuranzmakler GmbH & Co. KG schließt sich dem Maklerverbund an. Mit der Übernahme will ATTIKON gezielt die regionale Präsenz im Großraum München stärken und außerdem den Bereich der Immobilienwirtschaft weiter ausbauen. Den vollständigen Artikel lesen ...
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