In 3 Tagen beginnt die Fußball-WM 2026. Millionen Fans diskutieren bereits über Aufstellungen, Favoriten und mögliche Überraschungen. Doch während auf den Plätzen in Nordamerika um den Titel gekämpft wird, stehen Anleger vor einer ganz anderen Herausforderung: Wie stellt man sein Depot für die kommenden Monate richtig auf?Denn auch an den Börsen werden die Partien zunehmend anspruchsvoller. KI-Euphorie trifft auf hohe Bewertungen, geopolitische Spannungen sorgen immer wieder für Unruhe und viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär