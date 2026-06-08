Toyota hat für seine vollelektrischen Modelle bZ4X, bZ4X Touring, Urban Cruiser und C-HR+ in Deutschland ein neues "Summer Special" gestartet, das eine 0'¯%-Finanzierung bietet. Die Aktion kann mit der staatlichen E-Auto-Förderung kombiniert werden. Mit der Aktion will Toyota "attraktive Angebote für einen besonders entspannten Start in die warme Jahreszeit" machen, so das Unternehmen. Im Fokus stehen dabei Sonderkonditionen für vollelektrische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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