Gemma 4 12B ist ein neues lokales Open-Source-Modell aus Googles Gemini-Familie. Es läuft direkt ohne Umwege über die Cloud auf deinem Notebook, wenn du die Voraussetzungen erfüllst. Und die sind nicht hoch. Googles KI-Tochter Deepmind hat ein neues großes KI-Modell vorgestellt, das auf minimal besser ausgestatteten Laptops läuft. Gemma 4 12B verarbeitet nicht nur Text, sondern auch Bilder und Audio - und benötigt dafür lediglich 16 Gigabyte Arbeits- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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