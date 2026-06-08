© Foto: OpenAIMoskau hält mehr Öl im Land, während die Förderung schwächelt. Droht dem Ölmarkt jetzt der nächste Engpass?Russland plant angesichts drohender Treibstoffknappheit eine Reduzierung seiner Rohölexporte und will stattdessen im Juni die Auslastung seiner Raffinerien erhöhen, wie Marktquellen mitteilten und wie Reuters berichtet. Nach vorläufigen Angaben aus Branchen- und Handelskreisen könnten die Rohölverladungen aus den westlichen Häfen Primorsk, Ust-Luga und Noworossijsk im Juni auf 1,7 Millionen Barrel pro Tag (bpd) sinken, verglichen mit 2,5 Millionen bpd im Mai. Der Rückgang könnte teilweise auf sinkende Ölfördermengen zurückzuführen sein, so die Quellen. Die russische Ölproduktion ist …
Enthaltene Werte: XC0009677409Den vollständigen Artikel lesen
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