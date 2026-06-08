Die NEL ASA Aktie rückt nach einer wichtigen Einigung in den Fokus. Der norwegische Wasserstoff Spezialist hat den Rechtsstreit mit Iwatani Corporation of America beendet. An der Börse reagiert der Kurs deutlich positiv.Rechtsstreit in den USA beendet Nel ASA hat gemeinsam mit Iwatani Corporation of America und Cavendish Hydrogen eine außergerichtliche Einigung erzielt. Der Konflikt betraf Wasserstoff Tankstellen in Kalifornien und stand im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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