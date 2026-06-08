Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,schon vor dem Sommer hat Europa in diesem Jahr bereits zwei extreme Hitzephasen erlebt, darunter eine Ende Mai, bei der in Südfrankreich und Norditalien Temperaturen von über 40 Grad Celsius gemessen wurden. Hitzewellen werden häufiger, länger und intensiver - mit erheblichen Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung und die Belastbarkeit des Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesens.Mehr als 150 Organisationen aus Gesundheitswesen, Pflege, Wohlfahrt und Zivilgesellschaft warnen deshalb gemeinsam: Deutschland ist auf Extremhitze als Krisenlage bislang nicht ausreichend vorbereitet. Hitze muss künftig verbindlich in Krisenvorsorge und Katastrophenschutz integriert werden.Anlässlich des diesjährigen Hitzeaktionstags möchten wir mit Ihnen darüber sprechen, wie Menschen wirksam vor Hitze geschützt werden können, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Krisenresilienz des Gesundheitswesens zu stärken, und welche Schritte Politik, Institutionen und Gesellschaft jetzt ergreifen müssen. Dazu laden wir Sie herzlich zu unserer hybriden Pressekonferenz ein.am: Mittwoch, 10. Juni 2026um: 11.00 UhrOrt: Bundesärztekammer, Raum Köln 1.2, Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlinoder über Microsoft Teams (https://195426.seu2.cleverreach.com/cp2/BRXREOI/195426-17167418/c4d6c5848559-79eb930a63d6-86d070ec3543-78c74f59acd9-c5270aa04b78-bd0db1367dc0-b81e917c5020-5c0712dd21f9-ecffff6b5214-c3cbfbb70fe0-d40708df/)Alternativ können Sie die Pressekonferenz auch im Livestream auf der Website der Bundesärztekammer (https://195426.seu2.cleverreach.com/cp2/BNUJACI/195426-17167418/c4d6c5848559-79eb930a63d6-86d070ec3543-78c74f59acd9-c5270aa04b78-bd0db1367dc0-b81e917c5020-5c0712dd21f9-ecffff6b5214-c3cbfbb70fe0-d40708df/) verfolgen.Ihre Gesprächspartner werden sein:- Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer- Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport in Mecklenburg-Vorpommern (online)- Karsten Schwanke, Meteorologe und Wettermoderator ARD (Videobotschaft)- Dr. med. Martin Herrmann, Erster Vorsitzender KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V.- Prof. Dr. Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (online)Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams).Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:Am Computer oder über mobile App:Hier klicken, um an der Pressekonferenz teilzunehmen (https://195426.seu2.cleverreach.com/cp2/BRXREOI/195426-17167418/c4d6c5848559-79eb930a63d6-86d070ec3543-78c74f59acd9-c5270aa04b78-bd0db1367dc0-b81e917c5020-5c0712dd21f9-ecffff6b5214-c3cbfbb70fe0-d40708df/)Besprechungs-ID: 333 154 838 605 728Passcode: xh982Yf6Teams herunterladen (https://195426.seu2.cleverreach.com/cp2/FR3TW/195426-17167418/c4d6c5848559-79eb930a63d6-86d070ec3543-78c74f59acd9-c5270aa04b78-bd0db1367dc0-b81e917c5020-5c0712dd21f9-ecffff6b5214-c3cbfbb70fe0-d40708df/) | Im Web beitreten (https://195426.seu2.cleverreach.com/cp2/FR3TY/195426-17167418/c4d6c5848559-79eb930a63d6-86d070ec3543-78c74f59acd9-c5270aa04b78-bd0db1367dc0-b81e917c5020-5c0712dd21f9-ecffff6b5214-c3cbfbb70fe0-d40708df/)Ihre Fragen können Sie per E-Mail an online-pk@baek.de richten.Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.AWO BundesverbandBundesärztekammerDeutsche Krankenhausgesellschaft e.V.Deutscher Pflegerat e.V.GKV SpitzenverbandKlima-Allianz DeutschlandKLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V.Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6290453