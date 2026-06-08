© Foto: UnsplashStrategen warnen vor einer gefährlichen Kettenreaktion: Anleger könnten Tech- und KI-Aktien im Wert von bis zu 50 Milliarden US-Dollar verkaufen, um beim SpaceX-IPO dabei zu sein.Der bevorstehende Börsengang von SpaceX könnte nach Einschätzung mehrerer Strategen massive Turbulenzen an den Aktienmärkten auslösen. Hintergrund ist die enorme Nachfrage nach Aktien des Elon-Musk-Konzerns, die Anleger dazu zwingen könnte, große Positionen in anderen Tech- und KI-Werten zu verkaufen, um Kapital für den wohl größten Börsengang aller Zeiten freizumachen. SpaceX will beim IPO mindestens 75 Milliarden US-Dollar einnehmen und strebt eine Bewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar an. Damit würde das …
Enthaltene Werte: US6311011026Den vollständigen Artikel lesen
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