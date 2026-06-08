Der DAX hat sich am Montag nach anfänglich kräftigen Verlusten etwas stabilisiert - ganz aus dem Schneider ist er aber noch nicht. Gleich zwei Belastungsfaktoren sorgen weiter für Unruhe an den Märkten. So schauen Anleger derzeit weiterhin gespannt auf Zinsangst und die Eskalation im Nahen Osten. Der DAX büßte am heutige Montag 0,58 Prozent auf 24.616 Punkte ein, zuvor sackte er um bis zu 1,3 Prozent ab. Damit rutschte er unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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