JEFFERIES sieht ORACLE weiterhin im Rückenwind der Künstlichen Intelligenz. Die Einstufung "Buy" sowie das Kursziel 320 $ bleiben unverändert, die Aktualisierung kam heute heraus.
Wesentlicher Grund für die guten Aussichten ist nach wie vor das Cloudgeschäft bzw. der Bereich Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Die Zahlen zum fiskalischen Q4 wird der US-Konzern am Mittwoch (10. Juni) nachbörslich veröffentlichen.
ORACLE war im April 2025 als KI-Profiteur (wieder-)entdeckt worden. Das innerhalb von 5 Monaten aufgebaute Kursplus ging ab Oktober zunächst fast komplett wieder verloren. Das wiederholte Kursziel von JEFFERIES lädt nun zum Spekulieren vor dem Zahlentermin ein.
Helmut Gellermann
Wesentlicher Grund für die guten Aussichten ist nach wie vor das Cloudgeschäft bzw. der Bereich Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Die Zahlen zum fiskalischen Q4 wird der US-Konzern am Mittwoch (10. Juni) nachbörslich veröffentlichen.
ORACLE war im April 2025 als KI-Profiteur (wieder-)entdeckt worden. Das innerhalb von 5 Monaten aufgebaute Kursplus ging ab Oktober zunächst fast komplett wieder verloren. Das wiederholte Kursziel von JEFFERIES lädt nun zum Spekulieren vor dem Zahlentermin ein.
Helmut Gellermann
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