Die Kapitalbeschaffung ist für Startups ein wichtiger Prozess. In der Praxis gehören seltsame und teils amüsante Erfahrungen allerdings dazu, wie Gründer:innen in der vergangenen Woche auf X berichteten. Für Gründer:innen kann es sehr nervenaufreibend sein, ihre Geschäftsidee potenziellen Investor:innen zu präsentieren. Diese Erfahrung beruht allerdings nicht immer auf Gegenseitigkeit. In der vergangenen Woche entstand auf der Plattform X eine lebhafte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n